Διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, η 82χρονη γυναίκα η οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει λίγο πριν τη 01:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/9), σε διαμέρισμα, επί της οδού Μακροπούλου, (στη συμβολή με την Τσιριμώκου), στο κέντρο της Λαμίας.

Οι γιατροί κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να αντιμετωπίσουν τα σοβαρότατα εγκαύματα που υπέστη η άτυχη γυναίκα, για αυτό και κάθε 24ωρο θεωρείται κρίσιμο για την πορεία της υγείας της.

Για τον απεγκλωβισμό της, ένας γείτονας μαζί με τους αστυνομικούς που είχαν σπεύσει στο σημείο, έσπασαν την πόρτα και με αυτοθυσία κατόρθωσαν να την βγάλουν έξω από το διαμέρισμα, το οποίο είχε καλυφθεί από άκρη σε άκρη, από πυκνό μαύρο καπνό.

Οι ίδιοι, μαζί με τους πυροσβέστες, που έφτασαν λίγα λεπτά αργότερα, κατόρθωσαν να απεγκλωβίσουν τον 89χρονο σύζυγο της γυναίκας, αλλά και τον 49χρονο γιο τους.

Είναι και οι δύο καλά στην υγεία τους, καθώς και οι δύο αστυνομικοί με τον γείτονα, που διακομίστηκαν κι αυτοί στο Νοσοκομείο Λαμίας για πρώτες βοήθειες, αφού εισέπνευσαν πολύ καπνό.

Εκείνο το βράδυ, χάρη στις προσπάθειες των αστυνομικών και των πυροσβεστών, εκκενώθηκε όλη η πολυκατοικία, ενώ για τις πρώτες βοήθειες, αλλά και για τη διακομιδή των τραυματιών συμμετείχαν τέσσερα ασθενοφόρα.

