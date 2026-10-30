Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε στη Λαμία σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Το ατύχημα καταγράφηκε λίγο μετά τις 16:00 το μεσημέρι στην αρχή της οδού Μακροπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια 23χρονη οδηγός φέρεται να βρήκε στο πίσω μέρος ενός παρκαρισμένου οχήματος και στη συνέχεια το αυτοκίνητό της ανετράπη στο οδόστρωμα.

Περίοικοι έσπευσαν να την απεγκλωβίσουν, ενώ νεαρή κοπέλα βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Παράλληλα, άμεσα στο σημείο του ατυχήματος βρέθηκαν διασώστες του ΕΚΑΒ και δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Βίντεο από το τροχαίο στη Λαμία:

Η 23χρονη δεν τραυματίστηκε, ωστόσο προληπτικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για εξετάσεις. Η οδός Μακροπούλου έκλεισε για αρκετή ώρα από την Τροχαία, η οποία κατέγραφε το ατύχημα και τα εμπλεκόμενα οχήματα.

Πηγή: LamiaReport