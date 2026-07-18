Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή δύο δικύκλων σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11:00 το βράδυ της Παρασκευής στη Λαμία, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό ενός 20χρονου και τον τραυματισμό μιας 23χρονης κοπέλας.

Το τροχαίο σημειώθηκε επί της οδού Παπαποστόλου, στο ύψος του Αγίου Φανουρίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το μηχανάκι που οδηγούσε η 23χρονη κινούνταν με κατεύθυνση προς την έξοδο της πόλης, ενώ το δίκυκλο του 20χρονου είχε αντίθετη κατεύθυνση, κινούμενο προς το κέντρο της Λαμίας.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις Αρχές, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με σφοδρότητα. Στο σημείο επικράτησε αμέσως πανικός, με πολύ κόσμο να σπεύδει προκειμένου να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ενώ συγχρόνως ειδοποιούσαν για ασθενοφόρο. Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη, που σύμφωνα με όσα δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας, μετά τη σύγκρουση το μηχανάκι του νεαρού διήνυσε μια πολύ μεγάλη απόσταση μόνο του, προτού πέσει τελικά στο οδόστρωμα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ο νεαρός δικυκλιστής, ο οποίος μάλιστα χρειάστηκε να διασωληνωθεί άμεσα από τους γιατρούς λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του. Σοβαρά τραυματίστηκε και η κοπέλα που οδηγούσε το άλλο δίκυκλο, χωρίς ευτυχώς να εκφράζονται φόβοι για τη ζωή της.

Και τα δύο παιδιά διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου τους παρέχεται η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυσάρεστο συμβάν εξετάζει η Τροχαία Λαμίας, η οποία διενεργεί σχετική προανάκριση.

Πηγή: lamiareport.gr