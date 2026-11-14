Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ένας 30χρονος Λαμιώτης, ο οποίος κάθισε στο εδώλιο του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας κατηγορούμενος για σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και απειλής, που εκτυλίχθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το δικαστήριο, εξετάζοντας τα δύο θύματα του 30χρονου – την πρώην σύζυγό του και τον πατέρα της – επέδειξε μηδενική ανοχή και του επέβαλε «βαριά καμπάνα». Συγκεκριμένα, καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 30 μηνών, με μερική έκτιση των 6 μηνών σε κατάστημα κράτησης.

Η απόφαση ελήφθη χωρίς την αναγνώριση κανενός ελαφρυντικού, ενώ αποφασίστηκε η έφεσή του να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη. Παράλληλα, του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της μη προσέγγισης της παθούσας σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων μετά την αποφυλάκισή του.

Το χρονικό της επίθεσης και οι καταθέσεις των θυμάτων

Όπως προέκυψε από τη διαδικασία στο ακροατήριο, όλα ξεκίνησαν όταν η πρώην σύζυγος παρέλαβε το ανήλικο παιδί τους από τον παιδικό σταθμό σε περιοχή της νότιας Λαμίας και κατευθυνόταν προς το σπίτι της.

Εκεί εμφανίστηκε ο 30χρονος, ο οποίος αφού ζήτησε να πάρει το παιδί αγκαλιά, εξαπέλυσε χυδαία επίθεση εναντίον της, βρίζοντάς την με σκαιότατους χαρακτηρισμούς, μειώνοντάς την ως μητέρα και εξαπολύοντας απειλές, προκαλώντας της τρόμο.

Λίγο αργότερα, η γυναίκα μαζί με τον πατέρα της μετέβησαν με το αυτοκίνητο στο σπίτι θείας του 30χρονου, προκειμένου να ζητήσουν εξηγήσεις για τη συμπεριφορά του. Μόλις ο πατέρας της παθούσας του ζήτησε τον λόγο, ο κατηγορούμενος αντέδρασε βγάζοντας ένα μαύρο όπλο και σημαδεύοντάς τον ευθέως. Αμέσως ακολούθησε καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα και η σύλληψή του.

Οι ισχυρισμοί στην απολογία του

Απολογούμενος ενώπιον του δικαστηρίου, ο 30χρονος προσπάθησε να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του υποστηρίζοντας ότι είχε πέντε μήνες να δει τα παιδιά του. Όσον αφορά το περιστατικό με τον πρώην πεθερό του, ισχυρίστηκε ότι το αντικείμενο με το οποίο τον σημάδεψε δεν ήταν αληθινό πυροβόλο όπλο, αλλά ένα αεροβόλο που είχε αγοράσει από το παζάρι.

Οι εξηγήσεις του ωστόσο δεν δικαιολόγησαν κατά το δικαστήριο τις πράξεις του, με αποτέλεσμα να κριθεί ένοχος και να οδηγηθεί απευθείας στη φυλακή για να εκτίσει τους έξι μήνες της ποινής του.