Το… «εισιτήριο» του για τη φυλακή, έβγαλε ένας 34χρονος Ρομά ο οποίος το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας (25/9/25) «τρύπωσε» σε σπίτι 78χρονης κι άρπαξε το πορτοφόλι της!

Η αξία της κλοπής υπολογίστηκε σε 5 ευρώ, καθώς τόσα είχε μέσα στο πορτοφόλι της η γιαγιά, η οποία τρομοκρατήθηκε από την παρουσία του κλέφτη στο σπίτι της.

Η ώρα ήταν 12:30’ το μεσημέρι όταν η ηλικιωμένη είδε ξαφνικά μπροστά της έναν άνδρα να αρπάζει το πορτοφολάκι της από τον καναπέ και να εξαφανίζεται τρέχοντας.

Η γυναίκα άρχισε να φωνάζει κινητοποιώντας τους γείτονες κι εκείνοι με τη σειρά τους την αστυνομία.

Πράγματι η άμεση αντίδραση των αστυνομικών είχε ως αποτέλεσμα να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 34χρονο δράστη, ο οποίος τους υπέδειξε που είχε πετάξει το πορτοφόλι της γιαγιάς, στη συμβολή των οδών Μακροπούλου και Ευαγγελιστρίας.

Ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας, ο 34χρονος προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη του ως αποτέλεσμα της οικονομικής του ανέχειας, ενώ και ο συνήγορός του ζήτησε ευνοϊκότερη μεταχείριση του κατηγορουμένου.

Όμως το πλούσιο «παρελθόν» του σε ομοειδείς πράξεις, δικαιολογημένα δεν άφηνε κανέναν περιθώριο επιείκειας, με το Δικαστήριο να του επιβάλει ποινή φυλάκισης 8 μηνών χωρίς αναστολή ή μετατροπή της και την έκτιση αυτής σε σωφρονιστικό κατάστημα.