Ένα ακόμη περιστατικό με δάγκωμα οχιάς καταγράφηκε στη Φθιώτιδα, με έναν 75χρονο να αναζητεί βοήθεια νωρίς το βράδυ της Τετάρτης (13/5), στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του LamiaReport, το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 7 το απόγευμα, στο σπίτι του 75χρονου, σε περιοχή του Δήμου Καμένων Βούρλων. Ο άνθρωπος πήγε να μετακινήσει έναν τσιμεντόλιθο και το ερπετό βρισκόταν μέσα και τον δάγκωσε.

Ο ηλικιωμένος, διατηρώντας την ψυχραιμία του, αναζήτησε ιατρική βοήθεια και έφτασε στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου του χορηγήθηκε αντιοφικός ορός.

Για προληπτικούς λόγους αξιολογήθηκε η 24ωρη παρακολούθησή του και εισήχθη στη ΜΕΘ Λαμίας, χωρίς να υπάρχει πλέον κίνδυνος για τη ζωή του.

Να σημειωθεί ότι και ένας 58χρονος, που είχε επίσης την ατυχία να δεχτεί το δηλητήριο οχιάς, βγήκε από τη ΜΕΘ και είναι καλά στην υγεία του.