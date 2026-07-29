Σημαντικά ευρήματα, που αλλάζουν τα μέχρι τώρα δεδομένα και δίνουν νέα τροπή στις έρευνες των υγειονομικών αρχών, προκύπτουν από τις πρώτες εργαστηριακές αναλύσεις για την υπόθεση της σαλμονέλας που απασχολεί την τοπική κοινωνία της Λαμίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, τα πρώτα αποτελέσματα των εξετάσεων αποκαλύπτουν μια ουσιαστική διαφοροποίηση: ο ορότυπος της σαλμονέλας που ανιχνεύθηκε στις παρτίδες των κοτόπουλων δεν ταυτοποιήθηκε στα δείγματα που ελήφθησαν από τους ασθενείς.

Το σενάριο της «Διπλής Μόλυνσης» και οι νέοι έλεγχοι

Καθώς στατιστικά θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολο να έχει υπάρξει εργαστηριακό λάθος στο σύνολο των δειγμάτων, οι ειδικοί προσανατολίζονται πλέον στο ενδεχόμενο της διασταυρούμενης επιμόλυνσης (διπλής μόλυνσης). Εξετάζεται, δηλαδή, το σενάριο οι καταναλωτές να εκτέθηκαν ταυτόχρονα σε περισσότερους από έναν ορότυπους του βακτηρίου, είτε μέσω διαφορετικών υλικών στο ίδιο γεύμα είτε από μικρόβιο που προϋπήρχε στον χώρο παρασκευής. Παράλληλα, επανεξετάζεται αν οι συγκεκριμένες παρτίδες κοτόπουλου ήταν εξ αρχής μολυσμένες με παραπάνω από έναν ορότυπους.

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΕΟΔΥ προς τον ΕΦΕΤ, οι έλεγχοι επεκτείνονται άμεσα και σε άλλα συνοδευτικά τρόφιμα, όπως τα τυροκομικά προϊόντα που καταναλώθηκαν μαζί με το κρέας.

Παρά τη διαφοροποίηση στους ορότυπους, τα αρχικά ευρήματα στις παρτίδες κοτόπουλου παραμένουν ισχυρά. Οι εν λόγω παρτίδες αποσύρθηκαν αμέσως από την αγορά, ενώ στους εμπλεκόμενους προμηθευτές και υπευθύνους πρόκειται να επιβληθούν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα για την ασφάλεια των τροφίμων.

Σε αναμονή των Swab Tests και των τελικών αποτελεσμάτων

Η προσοχή των υγειονομικών αρχών στρέφεται τώρα στα συνολικά αποτελέσματα του ΕΟΔΥ, αλλά και στα ευρήματα από τα «Swab Tests» (ειδικοί στυλεοί ελέγχου καθαριότητας) που ελήφθησαν από:

Τις επιφάνειες παρασκευής και τους πάγκους των καταστημάτων.

Τον μηχανολογικό και μαγειρικό εξοπλισμό προετοιμασίας των γευμάτων.

Τα αποτελέσματα αυτά αναμένεται να ξεκαθαρίσουν οριστικά το τοπίο για τη διαδρομή του βακτηρίου μέχρι το πιάτο των καταναλωτών και το αν υπήρξε εστία επιμόλυνσης εντός των χώρων προετοιμασίας.

Πηγή: lamiareport