Ένας ηλικιωμένος άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Λαμίας, έπειτα από ξαφνική επίθεση φιδιού. Το ατυχές συμβάν έλαβε χώρα στην περιοχή Κλειτσό Ευρυτανίας, την ώρα που ο άνδρας εκτελούσε αγροτικές εργασίες. Καθώς σήκωνε μια πέτρα, ένιωσε ένα έντονο τσίμπημα στο αριστερό του χέρι. Αν και δεν πρόλαβε να δει το ερπετό, η σοβαρότητα της κατάστασης έγινε αμέσως αντιληπτή.

Τα συμπτώματα και η εσπευσμένη νοσηλεία

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, το μικρό δάχτυλο του χεριού του άρχισε να μαυρίζει, ενώ το πρήξιμο άρχισε να επεκτείνεται γρήγορα προς τα πάνω. Ο ηλικιωμένος αναζήτησε άμεσα ιατρική φροντίδα και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Φθιώτιδας.

Εκεί, οι γιατροί του χορήγησαν αμέσως την προβλεπόμενη φαρμακευτική αγωγή. Για καθαρά προληπτικούς λόγους, ο ασθενής εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σταθερή βελτίωση και αναμένεται να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: lamiareport.gr