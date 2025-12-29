Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην πόλη της Λαμίας, στη συμβολή των οδών Δαμασκηνού και Βελουχιώτη, έξω από παιδικό σταθμό.

Πλαγιομετωπική σύγκρουση με τούμπες

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του lamianow, δύο Ι.Χ. οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με αποτέλεσμα το ένα να ανατραπεί στη μέση του οδοστρώματος. Στο όχημα επέβαινε άνδρας περίπου 70 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε από τη σύγκρουση.

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, προκειμένου να υποβληθεί σε πλήρη διαγνωστικό έλεγχο.

Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος

Στο δεύτερο όχημα επέβαινε επίσης άνδρας περίπου 70 ετών, ο οποίος δεν τραυματίστηκε. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Τροχαία Λαμίας, που ρύθμισε την κυκλοφορία και ξεκίνησε τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος.

