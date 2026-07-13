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Δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας παρατηρήθηκαν από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως και σήμερα 13 Ιουλίου, στο Νοσοκομείο της Λαμίας με πανομοιότυπη κλινική εικόνα.
Πάνω από 20 άτομα πήγαν στα επείγοντα περιστατικά παρουσιάζοντας συμπτώματα όπως διάρροιες, εμετούς και πυρετό.
Από το σύνολο των περιστατικών, οι 12 ασθενείς κρίθηκε απαραίτητο να εισαχθούν για περαιτέρω παρακολούθηση, με αποτέλεσμα να παραμένουν νοσηλευόμενοι στην Παθολογική Κλινική αλλά και στον χώρο της βραχείας νοσηλείας του ιδρύματος.
Έφαγαν σε διαφορετικά μαγαζιά που είχαν κοινό προμηθευτή
Σύμφωνα με το LamiaReport.gr, ο πραγματικός αριθμός των ανθρώπων που προσβλήθηκαν είναι κατά πολύ μεγαλύτερος.
Αρκετά κρούσματα επέλεξαν να μην προσέλθουν στο νοσοκομείο, αλλά επικοινώνησαν με ιδιώτες γιατρούς και παρέμειναν για ανάρρωση στα σπίτια τους.
Το στοιχείο που προκαλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους επιδημιολόγους προέκυψε από τη λήψη του ιστορικού των ασθενών.
Όλοι τους δήλωσαν πως είχαν καταναλώσει φαγητό σε εντελώς διαφορετικά καταστήματα εστίασης της Λαμίας. Το γεγονός αυτό αποκλείει την πιθανότητα να ευθύνεται ένα συγκεκριμένο μαγαζί και στρέφει τις υποψίες των αρχών στην ύπαρξη μιας μολυσμένης παρτίδας πρώτης ύλης (πιθανότατα κοτόπουλου), η οποία διανεμήθηκε στην πόλη από έναν κοινό προμηθευτή.
Συναγερμός σε ΕΟΔΥ και Διεύθυνση Υγείας Φθιώτιδας
Η διοίκηση του Νοσοκομείου Λαμίας αντέδρασε ακαριαία μόλις οι εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν θετικό δείγμα για το βακτήριο της σαλμονέλας.
Στο νοσηλευτικό ίδρυμα σήμανε συναγερμός και έγινε άμεση, επίσημη ενημέρωση προς τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
Με τη σειρά του, ο ΕΟΔΥ κινητοποίησε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας. Εξειδικευμένα κλιμάκια υγειονομικών επιθεωρητών ξεκινούν άμεσα ελέγχους με σκοπό να εντοπίσουν την πηγή του προβλήματος.