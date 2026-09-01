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Στη σύλληψη ενός φυγόδικου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν δεκάδες δικαστικές αποφάσεις, εντάλματα σύλληψης και διατάξεις για βαριά οικονομικά αδικήματα, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Λαμία.

Ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί από πλήθος δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, σε συνολική ποινή κάθειρξης και φυλάκισης 120 ετών για υποθέσεις απάτης, πλαστογραφίας, φοροδιαφυγής και χρεών προς το Δημόσιο.

Ο άνδρας οδηγείται πλέον ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών για την εκτέλεση των ποινών του.

Δεκάδες εντάλματα, διατάξεις και ποινή 120 ετών

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, σε βάρος του συλληφθέντος εκκρεμούσαν συνολικά:

Τέσσερις διατάξεις του Προέδρου Εφετών Θεσσαλονίκης, καθώς και έξι εντάλματα σύλληψης από τον Πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης και ανακριτές των Ειδικών Τμημάτων Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, είχαν εκδοθεί σε βάρος του 24 καταδικαστικές αποφάσεις από πληθώρα δικαστικών σχηματισμών.

Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγονται το Μονομελές και Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, Μονομελή και Τριμελή Εφετεία Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, καθώς και ο Άρειος Πάγος.

Οι αποφάσεις συνεπάγονταν συνολική ποινή κάθειρξης και φυλάκισης που αγγίζει τα 120 έτη.

Απάτες, πλαστογραφία και φοροδιαφυγή

Η εγκληματική δραστηριότητα του άνδρα επικεντρωνόταν σε σοβαρά οικονομικά και φορολογικά αδικήματα.

Ειδικότερα, οι καταδίκες του αφορούσαν υποθέσεις απάτης, πλαστογραφίας, καθώς και εκτεταμένες παραβάσεις της νομοθεσίας περί φοροδιαφυγής και προστασίας των δημοσίων εσόδων.

Μετά τη σύλληψή του στη Λαμία, ο άνδρας οδηγείται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες φυλάκισής του και να δρομολογηθεί η περαιτέρω δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης.