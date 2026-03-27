Σημαντική επιτυχία σημείωσε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, καθώς μετά από πληροφορίες κατάφερε να συλλάβει ένα ζευγάρι στη Λαμία, έναν 36χρονο αλλοδαπό και μια 38χρονη Ελληνίδα, κατηγορούμενους για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν νομότυπες έρευνες στο σπίτι των κατηγορουμένων και σε κρυφή καβάτζα, όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν περίπου 650 γραμμάρια κοκαΐνης, 300 γραμμάρια ηρωίνης και 1 κιλό ακατέργαστης κάνναβης. Παράλληλα, κατασχέθηκαν ζυγαριές και όπλα.

Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας σχημάτισε σχετική δικογραφία, ενώ οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.