Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, στο ύψος του «Χανιού του Καρανάσιου», όταν ο οδηγός ενός Skoda επιχείρησε αιφνιδιαστικά αναστροφή, ενώ κινούνταν με κατεύθυνση προς τον Μπράλο.

Η οδηγός ενός Ford που ακολουθούσε, δεν πρόλαβε να αντιδράσει εγκαίρως, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στη πλαϊνή πλευρά του προπορευόμενου αυτοκινήτου.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ο πατέρας και ο γιος από την τετραμελή οικογένεια που επέβαινε στο Skoda, οι οποίοι διακομίστηκαν άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.

Πηγή: lamiareport