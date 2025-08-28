Εκτροπή αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, μητέρα και κόρη, είχαμε το απόγευμα της Πέμπτης (28/8/25) γύρω στις 19:15’ στην οδό Μητροπολίτου Δαμασκηνού.

Το αυτοκίνητο κινούνταν από Παγκράτι προς Καλύβια, όταν πιθανότατα εξαιτίας της αντηλιάς η οδηγός έχασε τον έλεγχο του κι ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κράσπεδο και να ανοίξουν οι αερόσακοι.

Από την απότομη πρόσκρουση με το κράσπεδο τραυματίστηκε ελαφρά η οδηγός, ενώ η 11χρονη κόρη της δεν έπαθε το παραμικρό.

Στο σημείο έφτασε γρήγορα ασθενοφόρο και διακόμισε προληπτικά για εξετάσεις την οδηγό στο Νοσοκομείο Λαμίας

Η Τροχαία Λαμίας ανέλαβε την καταγραφή του συμβάντος και την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος.