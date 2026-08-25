Έχουν αποθρασυνθεί πλήρως οι επιτήδειοι που τηλεφωνούν καθημερινά σε σπίτια, στοχεύοντας κυρίως ηλικιωμένα άτομα με σκοπό να τα τρομοκρατήσουν και να τους αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή.

Τα γνωστά σενάρια με δήθεν τροχαία ατυχήματα, «μαϊμού» γιατρούς, λογιστές ή τεχνικούς της ΔΕΗ δίνουν και παίρνουν, ωστόσο η περίπτωση που καταγράφηκε στην περιοχή της Αμφιθέας στη Λαμία ξεπέρασε κάθε όριο θράσους και πρόκλησης.

Το τηλεφώνημα του «αστυνομικού» και η ανατροπή

Όλα ξεκίνησαν όταν άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στο σπίτι μιας ηλικιωμένης γυναίκας, παριστάνοντας τον αστυνομικό. Με δραματικό ύφος προσπάθησε να την πανικοβάλλει, ισχυριζόμενος ότι ο γιος της είχε εμπλακεί σε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Για κακή τύχη του απατεώνα, την ώρα ακριβώς που βρισκόταν σε εξέλιξη το τηλεφώνημα, στο σπίτι μπήκε το ίδιο το… «θύμα» του τροχαίου, δηλαδή ο γιος της ηλικιωμένης!

Η μητέρα, διατηρώντας την ψυχραιμία της, είπε στον επίδοξο δράστη: «Πάρτε τον να του μιλήσετε ο ίδιος!» και παρέδωσε το ακουστικό στον γιο της.

Όταν ο γιος ζήτησε εξηγήσεις από τον δράστη, καταγγέλλοντας την αδιαφορία του για τον τρόμο που προκαλεί σε μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας, η αντίδραση του απατεώνα ήταν ακόμη πιο εξοργιστική.

Αντί να κλείσει αμέσως τη γραμμή, άρχισε να βρίζει χυδαία και πέρασε σε ευθείες απειλές κατά της ζωής τους:

«Βγάλε έξω τα χρήματα και τα χρυσαφικά, γιατί αλλιώς θα έρθω με την καραμπίνα να σας σκοτώσω!»

Όπως ήταν φυσικό, το υποψήφιο θύμα δεν πτοήθηκε από τις απειλές ωστόσο ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία, καθώς δεν πρόκειται για μια απλή απόπειρα απάτης αλλά για καθαρή απειλή.

Πηγή: lamiareport