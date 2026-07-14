Οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων που φέρεται να προκάλεσαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας στην Λαμία.

Ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Ανδρέας Τούλιας μίλησε στο STAR Κεντρικής Ελλάδος και σημείωσε πως είναι εξίσου σημαντικό να βρεθούν ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής.

«Στείλαμε επόπτη με κτηνίατρο και γίνεται έλεγχος σε όλα τα καταστήματα εστίασης από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα, ελέγξαμε τους υπαλλήλους όλους. Προσανατολιζόμαστε προς τον προμηθευτή. Τον βρήκαμε, πήραμε ωμά κοτόπουλα τα στείλαμε σε εργαστήριο στη Χαλκίδα, προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής, ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής»,είπε χαρακτηριστικά.

Για τη διερεύνηση των κρουσμάτων σαλμονέλας στο Νοσοκομείο Λαμίας, μίλησε , ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς, Ανδρέας Τουλιάς:

Ο κ. Τούλιας έκλεισε λέγοντας πως «πιστεύω ότι δεν θα έχουμε άλλα κρούσματα, το κοτόπουλο είναι ύπουλο τρόφιμο ειδικά το καλοκαίρι. Έχουμε καταλήξει από πού προέρχεται και ψάχνουμε να μην προμηθευτεί ξανά και πιστεύω ότι το έχουμε πιάσει».

Ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ,Θεόδωρος Βασιλακόπουλος τόνισε από την πλευρά του πως «οι υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει την ιχνηλάτηση, πρέπει να πάμε πολύ πίσω, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που τηρούνται».

«Συνήθως ένα καλοψημένο κρέας δεν δημιουργεί πρόβλημα. Το να αποφύγουμε να καταναλώσουμε 2-3 ημέρες κοτόπουλο είναι μια καλή ιδέα», σημείωσε ο κ. Βασιλακόπουλος.

Πάνω 30 άτομα πήγαν στα «Επείγοντα» με σαλμονέλα

Αναστάτωση επικρατεί στη Λαμία, καθώς πάνω από 30 άτομα επισκέφτηκαν τα «Επείγοντα» του νοσοκομείου της πόλης με σαλμονέλα. Οι ασθενείς είχαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.

Παράλληλα, όλοι δήλωσαν στους γιατρούς πως είχαν καταναλώσει φαγητό σε διαφορετικά καταστήματα, γεγονός που δείχνει ότι πρόκειται για μια μολυσμένη παρτίδα τροφίμου, η οποία πιθανότατα προέρχεται από τον ίδιο προμηθευτή.

«Οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν συνέτρωγαν κάπου όλοι μαζί. Ανησυχία υπάρχει για τον προμηθευτή του προϊόντος που ήταν μολυσμένο με το βακτήριο της σαλμονέλας και πωλείται στην αγορά κρέατος» τόνισε ο κ. Γιαννάκος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός των όσων νόσησαν από σαλμονέλα είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Πολλοί ήταν οι πολίτες που επέλεξαν να λάβουν οδηγίες από προσωπικούς γιατρούς.

Ασθενείς επικοινώνησαν με το Lamia Now και ανέφεραν πως είναι αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά. «Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Έχουμε τρεις μέρες στο νοσοκομείο με την γυναίκα μου να ταλαιπωρείται με έντονα συμπτώματα», είπε ένας κύριος που η σύζυγός του κατανάλωσε κοτόπουλο πριν ξεσπάσουν τα συμπτώματα.

«Θα κινηθούμε νομικά», τόνισε.