Συγκεντρώσεις σε 379 πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πραγματοποιήθηκαν σήμερα Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου, για την συμπλήρωση των 2 ετών από την μαύρη επέτειο της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών. Σε μία άνευ προηγουμένου κινητοποίηση, εκατομμύρια πολίτες διαδήλωσαν σε εκατοντάδες πόλεις, απαιτώντας δικαιοσύνη και τιμωρία των υπευθύνων, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Παρακάτω σας μεταφέρουμε το κλίμα με φωτογραφίες και βίντεο.

Μεγαλειώδης υπήρξε η συγκέντρωση στο Σύνταγμα με τον κόσμο να κατακλύζει από νωρίς την πλατεία. Η έκταση της συγκέντρωσης έφτασε μέχρι το Συγγρού – Φιξ, το Χίλτον, την Ομόνοια και το Μοναστηράκι. Εντυπωσιάζουν τα πλάνα από drone που αποτυπώνουν μια συγκέντρωση που δεν έχει προηγούμενο.

Δείτε πλάνα και βίντεο από την Αθήνα:

Δε θα μείνω στα επεισόδια ❌

Θα μείνω σε αυτή την εικόνα …

Θα μείνω σε αυτούς τους γονείς …

Θα μείνω σε αυτή την κοινωνία που μίλησε ζητώντας τα ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ…

Οποίοι δεν κατάλαβαν το μήνυμα είναι άξιοι της μοίρα τους ❌#Συνταγμα #Τεμπη_τραγωδια #Τεμπη_συγκαλυψη #Δεν_Έχω_Οξυγόνο pic.twitter.com/hIGFNeTZlw

— g.goudaras (@GGoudaras) February 28, 2025

Thousands take to the streets in #Athens demanding justice over the train crash in #Tempi in 2023 where 57 people lost their lives. #28_Φλεβάρη #Τεμπη #Greece #Δεν_Εχω_Οξυγονο pic.twitter.com/Y4yslqbVht

— Evangelo Sipsas (@EvangeloSipsas) February 28, 2025