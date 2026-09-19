Τραγωδία σημειώθηκε στη Λάρισα νωρίς το βράδυ του Σαββάτου (19/09) με έναν 14χρονο να εντοπίζεται απαγχονισμένος μέσα στο σπίτι του.

Οι γονείς του μικρού παιδιού έλειψαν για δύο ώρες από την οικεία τους στον οικισμό της Φιλιππούπολης, αφήνοντάς τον μόνο του. Το 14χρονο αγόρι βρέθηκε από συγγενικά πρόσωπα κρεμασμένο εντός δωματίου του σπιτιού της οικογένειας.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να διαπιστώνουν δυστυχώς τον θάνατό του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διερευνώνται από τις αρμόδιες Aρχές.

Πηγή: Larissa Net