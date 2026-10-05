Επεισόδιο με έναν τραυματία εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Λάρισα, με αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 21χρονου άνδρα.

Ο νεαρός, αφού απομακρύνθηκε αρχικά από το μπαρ λόγω διαπληκτισμού με θαμώνες, επέστρεψε οπλισμένος και επιτέθηκε με μαχαίρι στον προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος.

Μετά την αιματηρή επίθεση, ο δράστης εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και της Άμεσης Δράσης, προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση κατά τη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Πώς έγινε η επίθεση

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 21χρονος βρισκόταν εντός του μπαρ όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ενεπλάκη σε έντονο επεισόδιο και διαπληκτισμό με άλλους θαμώνες. Αποτέλεσμα της αναταραχής ήταν να απομακρυνθεί από τον χώρο από τους υπευθύνους της επιχείρησης.

Ωστόσο, ο 21χρονος δεν αποχώρησε, αλλά επέστρεψε λίγο αργότερα στο σημείο έχοντας μαζί του μαχαίρι.

Κατά τη νέα προσπάθεια απομάκρυνσής του από το κατάστημα, ο νεαρός επιτέθηκε στον προσωρινά υπεύθυνο του μπαρ, καταφέροντάς του χτύπημα με το μαχαίρι σε σημείο του σώματός του.

Ο τραυματίας διακομίστηκε άμεσα στο εφημερεύον νοσοκομείο της Λάρισας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η καταδίωξη, η αντίσταση και η σύλληψη του δράστη

Αμέσως μετά την επίθεση, ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Στην περιοχή εξαπολύθηκαν εκτεταμένες αναζητήσεις από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) Λάρισας σε συνεργασία με το Τμήμα Άμεσης Δράσης.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 21χρονο σε κοντινή απόσταση. Στη θέα των αστυνομικών ο νεαρός επιχείρησε εκ νέου να διαφύγει τρέχοντας.

Όταν οι άνδρες της ΟΠΚΕ κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, ο 21χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση, απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και καταφέροντάς τους χτυπήματα με τα πόδια, πριν τελικά γίνει η σύλληψη.

Οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν

Σε βάρος του 21χρονου συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας. Παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση για τη διακρίβωση των πλήρων συνθηκών του επεισοδίου, διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.