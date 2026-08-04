Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Αλμυρού Μαγνησίας και του Τυρνάβου η αποκάλυψη μιας φρικιαστικής υπόθεσης κακοποίησης ανηλίκου. Κατηγορούμενος είναι ένας 41χρονος, ο οποίος παραπέμπεται να δικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας με το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, όλα ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2023, όταν η σύζυγός του, όντας έγκυος, ταξίδεψε στην Αλβανία, αφήνοντας την 9χρονη κόρη της από προηγούμενο γάμο υπό την προστασία και τη φροντίδα του 41χρονου.

Ο κατηγορούμενος εκμεταλλεύτηκε την απουσία της μητέρας, υποχρέωνε το παιδί να κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι μαζί του και προχώρησε σε βιασμό και ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση.

Οι εφιαλτικές στιγμές για τη μικρή δε σταμάτησαν εκεί. Η κακοποίηση συνεχίστηκε μέχρι και την άνοιξη του 2025, ακόμη και μετά την επιστροφή της μητέρας στην Ελλάδα. Το παιδί δε βρήκε τη δύναμη να μιλήσει, καθώς βρισκόταν υπό το κράτος τρομοκρατίας.

Ο 41χρονος το απειλούσε ευθέως ότι θα προκαλούσε κακό ή θα σκότωνε στενά συγγενικά του πρόσωπα, και συγκεκριμένα τη γιαγιά και τον θείο του από την πατρική πλευρά.

Η φρίκη αποκαλύφθηκε τελικά χάρη στην ευαισθητοποίηση και την παρέμβαση τρίτων προσώπων που αντιλήφθηκαν την κατάσταση. Πλέον, ο 41χρονος καλείται να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκου κάτω των 14 ετών, τη φροντίδα και προστασία του οποίου του είχε εμπιστευθεί ο γονέας του.