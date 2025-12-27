Θρήνος για 53χρονο άνδρα που βρέθηκε νεκρός νωρίς το πρωί του Σαββάτου στην πυλωτή της πολυκατοικίας του στη Λάρισα.

Ειδικότερα, λίγο πριν τις 7.00 π.μ. ο 53χρονος εντοπίστηκε στο σημείο από περιοίκους χωρίς τις αισθήσεις του.

Αμέσως έσπευσε το ΕΚΑΒ και όταν έφτασε διαπίστωσε πως δεν είχε σημάδια ζωής. Από την πρώτη εικόνα καταδεικνύονταν πως ο 53χρονος βρίσκονταν ώρες στο συγκεκριμένο σημείο.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η σορός, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ., με το Α.Τ. Λάρισας να διεξάγει την έρευνα.

Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, έχει αποκλειστεί η πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας, ενώ ο άνδρας φαίνεται πως κατέληξε από παθολογικά αίτια.

Πηγή: LarissaNet