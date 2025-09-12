Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 11/9 στη θαλάσσια περιοχή της Βελίκας του δήμου Αγιάς Λάρισας, όταν ένας 56χρονος Σλοβάκος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Στον 56χρονο παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους και τον ναυαγοσώστη της παραλίας, ενώ στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισα, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το περιστατικό διερευνάται από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Αγιόκαμπου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, το οποίο έχει παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.