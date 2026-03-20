Οι κάτοικοι της Λάρισας που μένουν κοντά στην 110 Πτέρυγα Μάχης, μία από τις κυριότερες πτέρυγες της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, είδαν στα τέλη της περασμένης εβδομάδας να πετά ένα εντυπωσιακό αεροπλάνο στον ουρανό, διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Πρόκειται για το RQ-180, γνωστό και με το ανεπίσημο παρατσούκλι «Μεγάλη Λευκή Νυχτερίδα» (Great White Bat) ή «Shikaka», που εθεάθη στη Λάρισα, το οποίο είναι ένα άκρως απόρρητο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) τεχνολογίας stealth.

Οι δυνατότητες του RQ-180

Το RQ-180 που κατεγράφη σε βίντεο του onlarissa πάνω από την 110 Πτέρυγα Μάχης, αναπτύχθηκε από τη Northrop Grumman για λογαριασμό της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας (USAF) και θεωρείται ένα από τα πιο προηγμένα κατασκοπευτικά αεροσκάφη στον κόσμο και αυτό είναι που κατέγραψε

Ο κύριος ρόλος του είναι η συλλογή πληροφοριών, η επιτήρηση και η αναγνώριση (ISR), καθώς και η διεξαγωγή επιχειρήσεων ηλεκτρονικού πολέμου. Σε αντίθεση με παλαιότερα drones, όπως το RQ-4 Global Hawk που είναι πλέον ευάλωτα στα σύγχρονα αντιαεροπορικά συστήματα, το RQ-180 έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να επιχειρεί σε εχθρικούς, αυστηρά προστατευόμενους εναέριους χώρους. Σκοπός του είναι να διεισδύει αθέατο στις εχθρικές άμυνες, παρέχοντας κρίσιμα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Το αμερικανικό drone, σχεδιαστικά, ακολουθεί τη φιλοσοφία της «ιπτάμενης πτέρυγας» (flying wing), θυμίζοντας αρκετά τα stealth βομβαρδιστικά B-2 Spirit και B-21 Raider. Η αεροδυναμική του είναι βελτιστοποιημένη για πτήσεις σε πολύ μεγάλα υψόμετρα με τεράστια αυτονομία (High-Altitude, Long-Endurance).

Το προσωνύμιο «Μεγάλη Λευκή Νυχτερίδα» προέκυψε από σποραδικές θεάσεις και αναφορές παρατηρητών για το σχήμα του σε συνδυασμό με το χαρακτηριστικό ανοιχτόχρωμο ή λευκό χρώμα του, το οποίο βοηθά στην οπτική του απόκρυψη κατά τη διάρκεια της ημέρας σε μεγάλα ύψη.

Επιχειρησιακό από τα μέσα του 2010

Οι ΗΠΑ τηρούν απόλυτη μυστικότητα γύρω από τις προδιαγραφές του, ενώ στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το πρόγραμμα είναι επιχειρησιακό ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 2010. Ουσιαστικά, το RQ-180 ήρθε για να καλύψει το τεράστιο κενό στη βαθιά στρατηγική αναγνώριση που είχε αφήσει η απόσυρση του θρυλικού κατασκοπευτικού SR-71 Blackbird στα τέλη του Ψυχρού Πολέμου.

