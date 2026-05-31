Ήταν νωρίς το πρωί του Σαββάτου της 16ης Μαΐου στη Λάρισα, όταν ένα 12χρονο κορίτσι υπέστη αιφνίδια ανακοπή καρδιάς μέσα στο σπίτι του.

Η 13χρονη αδερφή του κοριτσιού που ήταν μπροστά στο περιστατικό τηλεφώνησε στο 112 από όπου της δόθηκαν οι οδηγίες για να κάνει μαλάξεις στο στήθος της αδελφής της μέχρι να βρεθεί στο σημείο το ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο κατέφτασε σε ελάχιστα λεπτά με τους διασώστες να κάνουν ΚΑΡΠΑ στο παιδί το οποίο μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο (το οποίο δεν εφημέρευε, ωστόσο με συνοπτικές διαδικασίες «άνοιξε» για την 12χρονη), ενώ έπειτα μετά από απόφαση των γιατρών μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας όπου νοσηλεύτηκε μέχρι την περασμένη Πέμπτη.

Ακολούθως αφού σταθεροποιήθηκε η κατάσταση της υγείας της μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο Νοσοκομείο στη Αθήνα.

Το παιδί βρίσκεται σε καταστολή και εντός των ημερών, εφόσον όλα πάνε καλά αναμένεται να υποβληθεί σε λεπτή χειρουργική επέμβαση την ερχόμενη Τετάρτη.

Οι ώρες αγωνίας συνεχίζονται για την οικογένεια της 12χρονης με τις ευχές όλων να τη συνοδεύουν προκειμένου να βγει δυνατή από την δύσκολη περιπέτειά της.

