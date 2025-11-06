Άγριος ξυλοδαρμός και απαγωγή ενός 16χρονου από παρέα τριών ατόμων, που είχαν ως κίνητρο να του αποσπάσουν χρήματα, εκτυλίχθηκε σε κεντρική πλατεία της Λάρισας.

Οι δράστες που είχαν και στο παρελθόν αρπάξει χρήματα από τον ανήλικο, συνελήφθησαν μετά από κινητοποίηση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, θύμα σοκαριστικής επίθεσης είναι ένας 16χρονος και φερόμενοι ως δράστες τρεις νεαροί ηλικίας 19 έως 22 ετών.

Σύμφωνα με το Mega οι δράστες σε κεντρική πλατεία της Λάρισας του επιτέθηκαν και στη συνέχεια ανάγκασαν τον ανήλικο να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο μεταφέροντας τον στον λόφο Μεζούρλου. Εκεί συνέχισαν να τον χτυπούν, έως ότου ο 16χρονος τους οδηγήσει στο σπίτι του και τους παραδώσει χρήματα.

Η επίθεση σταμάτησε όταν οι νεαροί αντιλήφθηκαν την παρουσία συγγενικού προσώπου του θύματος και τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντάς τον στο σημείο.

Την επόμενη ημέρα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των τριών νεαρών, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Παράλληλα, διερευνάται η πιθανότητα συμμετοχής τέταρτου ατόμου που ενδέχεται να βιντεοσκοπούσε το περιστατικό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ίδιοι νεαροί είχαν αποσπάσει χρήματα από τον 16χρονο και σε προηγούμενη περίπτωση.

Π.Π.

Πηγή: Mega