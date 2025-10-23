Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Θλίψη σκόρπισε ο ξαφνικός θάνατος του ενός μηνός βρέφους, για άγνωστα μέχρι στιγμής αίτια, στη Λάρισα. Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr το μωράκι μεταφέρθηκε σήμερα (23/10) το πρωί, γύρω στις 06:00 χωρίς τις αισθήσεις του, από την γιαγιά του στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου.

Άμεσα όπως κρίθηκε αναγκαίο, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, αλλά δυστυχώς παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να το επαναφέρουν, το βρέφος κατέληξε.

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ. η οποία διεξάγει έρευνα για το τραγικό συμβάν.