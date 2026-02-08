Συμπλοκή μεταξύ νεαρών αλλοδαπών σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε πολυκατοικία επί της οδού Παπακυριαζή.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, από τη συμπλοκή τραυματίστηκε ένα άτομο το οποίο φέρει τραύμα στο χέρι από μαχαίρι.

Ο νεαρός κατέβηκε από την πολυκατοικία φωνάζοντας βοήθεια με δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να φτάνουν στη συνέχεια στο σημείο.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο ενώ συνελήφθη ένα άτομο και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

Να σημειωθεί πως στην συγκεκριμένη πολυκατοικία μένουν σε διαμέρισμα ανήλικοι πρόσφυγες στα πλαίσια προγράμματος.