Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από αυτοσχέδια σήραγγα μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί. Η μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής είχε ξεκινήσει στις 12:30 το μεσημέρι. Ο 53χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βαρύτατα τραυματισμένος και σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Ο 53χρονος στο μεγαλύτερο μέρος της επιχείρησης είχε τις αισθήσεις του και επικοινωνούσε με τους διασώστες, ωστόσο στο τελικό στάδιο βγαίνοντας από τη σήραγγα οι διασώστες παρατήρησαν επιδείνωση της κατάστασής του.

Σύμφωνα με τον διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Θεσσαλίας αρχιπύραρχο, Αναστάσιο Καρατζά η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Στο σημείο είχαν κατασκευαστεί στοές, ενώ οι διασώστες διαπίστωσαν πως είχαν κατασκευαστεί υποστυλώματα και σύστημα εξαερισμού.

Όπως ανέφερε ο κ. Καρατζάς οι διασώστες διατηρούσαν επαφή με τον εγκλωβισμένο άνδρα μέχρι και λίγα λεπτά πριν βγουν στην επιφάνεια του εδάφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ομάδα 4-5 ατόμων μπήκε στην σπηλιά, ωστόσο αργότερα μέλη της ομάδας άρχισαν να ζαλίζονται και να αισθάνονται δυσφορία. Ο πρώτος που βγήκε από τη σπηλιά, σχεδόν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ενημέρωσε για το περιστατικό ζητώντας τη βοήθεια των Αρχών, ενώ από τη σπηλιά βγήκαν και άλλα μέλη της ομάδας.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Κατά τις μεσημβρινές ώρες χθες, Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τον εντοπισμό και τη διάσωση άνδρα από σπήλαιο, στη Δ.Ε. Γόννων Λάρισας.

Άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα έρευνας και διάσωσης αποτελούμενη από 27 πυροσβέστες του 3ου Πυροσβεστικού Σταθμού (ΒΙ.ΠΕ.) Λάρισας και των Ορειβατικών Ομάδων Έρευνας Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης και της 8ης Ε.Μ.Α.Κ.

Ο άνδρας, αφού εντοπίστηκε από τις Πυροσβεστικές δυνάμεις εντός του σπηλαίου, με συντονισμένες ενέργειες ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε σε προσβάσιμο σημείο, όπου και παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα, Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025».