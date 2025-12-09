Ακόμη ένα περιστατικό που συγκλονίζει και ταυτόχρονα ανησυχεί και προβληματίζει. Δεκαεπτάχρονη κοπέλα μέθυσε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με μαρτυρίες, προχθές (7/12) γύρω στα μεσάνυχτα δύο ανήλικες κοπέλες, πήγαν σε μπαράκι της περιοχής τους και ήπιαν πολύ. Αίσθηση βέβαια προκαλεί το γεγονός ότι τους κέρναγε η μητέρα της μίας κοπέλας και διασκέδαζαν όλοι μαζί, αγνοώντας κάθε κίνδυνο και οποιαδήποτε συνέπεια.

Η μια κοπέλα έπειτα από λίγη ώρα αισθάνθηκε έντονη ζαλάδα και αδιαθεσία.Διακομίσθηκε στο κοντινότερο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

Τα ξημερώματα της Κυριακής (7/12) , από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, συνελήφθη η μητέρα η οποία κέρναγε ποτά τις ανήλικες, με το αδίκημα της έκθεσης.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ), για παραβίαση των μέτρων προστασίας των ανηλίκων.