Συνελήφθησαν, χθες Τρίτη 23/9, το μεσημέρι στη Λάρισα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., δύο ανήλικοι ημεδαποί, διότι, όπως καταγγέλθηκε, λίγη ώρα νωρίτερα, χτύπησαν άλλον ανήλικο, ο ένας με γροθιά στο πρόσωπο και ο άλλος με γροθιά στο κεφάλι, κάνοντας χρήση σιδηρογροθιάς.

Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε, μέσα σε φρεάτιο μια σιδηρογροθιά, η οποία κατασχέθηκε, ενώ επιπλέον, κατασχέθηκε από την κατοχή του ενός δράστη ένα ηλεκτρικό πατίνι.

Από την Αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των δύο ανήλικων δραστών, για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ επιπλέον, σε βάρος του ενός και για μη έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Επιπλέον, στην κατοχή του θύματος του ξυλοδαρμού, βρέθηκε μία νάιλον συσκευασία που περιείχε 13 επιμέρους νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 13,5 γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν.

Έτσι οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψη και του ίδιου και σχημάτισαν ξεχωριστή δικογραφία και για τους τρεις ανήλικους συλληφθέντες για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.