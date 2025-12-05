Η κακοκαιρία Byron αφήνει πίσω της και πολλές ζημιές σε όλη τη χώρα. Οι σφοδρές καταιγίδες πέρα από την δυσκολία στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων δημιούργησαν και υλικές ζημιές.

Τρύπα στο οδόστρωμα σε κεντρική διασταύρωση της Λάρισας άνοιξε το πρωί της Παρασκευής.

Δείτε εικόνες:

Πιο συγκεκριμένα, το σημείο είναι στη διασταύρωση των οδών Μανδηλαρά και Παπαναστασίου, στο ύψος της διάβασης πεζών, όπου υποχώρησε η άσφαλτος.

Καταστηματάρχης τοποθέτησε αμέσως ένα άδειο κιβώτιο μπροστά ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με διερχόμενα οχήματα.

Στη συνέχεια επιτόπου έσπευσε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ., τοποθέτησε κώνους με στόχο να γίνεται με ασφάλεια η κυκλοφορία.

Δείτε και βίντεο:

Πηγή: larissanet