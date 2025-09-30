Αίσιο τέλος είχε το βράδυ της Τρίτης (30/9) η επιχείρηση απεγκλωβισμού του 53χρονου που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά στην Λάρισα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε περιοχή μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης, όπου τέσσερα άτομα φέρεται να αναζητούσαν λίρες, σκάβοντας μια αυτοσχέδια υπόγεια στοά, μήκους περίπου 22-25 μέτρων.

Κατά την προσπάθειά τους οι άνδρες εμφάνισαν δυσφορία, πιθανότατα λόγω έλλειψης οξυγόνου.

Ο 53χρονος είναι ζωντανός και μεταφέρεται σε νοσοκομείο.

Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 12:30 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε με επιτυχία, μετά από πολύωρη προσπάθεια.

Ο άνδρας παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έχοντας τις αισθήσεις του.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ένα θρίλερ εκτυλίχτηκε νωρίτερα, καθώς ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης στη Λάρισα, όπου ο 53χρονος άνδρας που είχε εγκλωβιστεί σε υπόγεια σήραγγα, έδωσε σημάδια ζωής.

Οι διασώστες της 8ης ΕΜΑΚ κατάφεραν να φτάσουν κοντά του. Του μιλούσαν και του χορηγούσαν οξυγόνο, μέσω ειδικής συσκευής. Ο άνδρας ανταποκρίθηκεθεί.

Ωστόσο, το έργο του απεγκλωβισμού ήταν δύσκολο λόγω της αστάθειας του εδάφους.

Στο σημείο υπάρχουν κατολισθήσεις και πέφτουν πέτρες. Οι διασώστες έσκαψαν στο σημείο προκειμένου να καταφέρουν να απεγκλωβίσουν τον 53χρονο.

Δείτε φωτογραφίες από τη σπηλιά που έχει εγκλωβιστεί ο 53χρονος και τον αεραγωγό που έχουν εγκαταστήσει οι άνδρες της ΕΜΑΚ για να παίρνει οξυγόνο:





Δείτε τι δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο onlarissa.gr:

Ένα από τα τέσσερα άτομα κάλεσε τις Αρχές, ενώ οι άλλοι δύο κατάφεραν να διαφύγουν και αναζητούνται.

Ένα ακόμη άτομο μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γόννων με λιποθυμικό επεισόδιο.

Μιλώντας στο MEGA, ο γιος του 77χρονου συνεργού του 53χρονου, ο οποίος κάλεσε τις Αρχές και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, σημείωσε:

«Κάποια στιγμή με πήρε τηλέφωνο και ζητούσε βοήθεια και του είπα να πάρει το 112, δεν ξέρω πού είναι. Περίπου στις 12.00. Δεν ήξερα πού είναι το μέρος και του είπα να πάρει αυτός για να τον εντοπίσει το 112. Δεν ξέρω τίποτα παραπάνω».

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως τις τελευταίες ημέρες έβλεπαν την ομάδα να εργάζεται σε ένα αυτοσχέδιο «εργοτάξιο» κοντά στην σπηλιά, επιχειρώντας να διανοίξουν νέα σήραγγα στο εσωτερικό της.

Η επιχείρηση της ΕΜΑΚ συνεχίζεται με στόχο την ασφαλή ανάσυρση του εγκλωβισμένου άνδρα.