Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκαν τα μέλη του πληρώματος ασθενοφόρου καθώς και η οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου, μετά από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν τα δύο οχήματα.

Η μεταφορά τους στο νοσοκομείο έγινε κυρίως για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί εάν είχαν υποστεί κάποιον σοβαρότερο τραυματισμό από τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι εμπλεκόμενοι στο τροχαίο εξετάστηκαν από τους γιατρούς του εφημερεύοντος Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, ενώ τους παρασχέθηκαν και οι πρώτες βοήθειες.

Σημαντικές ζημιές στα δύο οχήματα

Η σύγκρουση ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να προκαλέσει σημαντικές υλικές ζημιές τόσο στο ασθενοφόρο όσο και στο ΙΧ αυτοκίνητο.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δεν έχουν γίνει γνωστές, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν ώστε να εξακριβωθεί πώς τα δύο οχήματα ενεπλάκησαν στο περιστατικό.

Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στο σημείο, καθώς η εμπλοκή ασθενοφόρου σε τροχαίο κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Προληπτικές εξετάσεις στους τραυματίες

Παρότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η διακομιδή έγινε κυρίως για προληπτικούς λόγους, το ιατρικό προσωπικό προχώρησε στους απαραίτητους ελέγχους, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο τραυματισμών που δεν ήταν άμεσα εμφανείς μετά τη σύγκρουση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρό τραυματισμό κάποιου από τους εμπλεκόμενους.

Η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται, ενώ παράλληλα αναμένονται περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες του τροχαίου και την ακριβή εικόνα των ζημιών που υπέστησαν τα δύο οχήματα.