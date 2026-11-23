Οι αγρότες της Λάρισας ξεχύθηκαν στους δρόμους της Αγιάς με σκοπό να διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις που εδώ και ενάμιση χρόνο παραμένουν στα χαρτιά.

Μηλοπαραγωγοί και κερασοπαραγωγοί καταγγέλλουν ότι 18 μήνες μετά τον καταστροφικό παγετό το Απριλίου του 2025 δεν έχουν λάβει τα χρήματα που δικαιούνται.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, οι καλλιέργειες τους υπέστησαν σοβαρές ζημιές, οι παραγωγές τους συρρικνώθηκαν και οι ίδιοι περιμένουν οικονομική υποστήριξη από το κράτος.

Βίντεο από τη σημερινή κινητοποίηση των αγροτών:

Το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, δεκάδες τρακτέρ περικύκλωσαν τους δρόμους της Αγιάς, απαιτώντας την καταβολή των αποζημιώσεων. Ακόμη, δήλωσαν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να βρεθεί οριστική λύση.

«Δεν αντέχουμε άλλο, μας κοροϊδεύουν», είναι το μήνυμα των παραγωγών, που βλέπουν τον χρόνο να περνά, τις οικονομικές υποχρεώσεις να συσσωρεύονται και τις δεσμεύσεις να μην έχουν μέχρι σήμερα αντίκρισμα.

Πηγή: Thess Post