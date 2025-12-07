Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Δυναμική παρέμβαση με επίθεση στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λάρισα έκανε η αναρχική ομάδα του Ρουβίκωνα τα ξημερώματα της Κυριακής 7/12.

Σε ανάρτησή του ο Ρουβίκωνας αναφέρει μεταξύ άλλων και σχετικά με την επίθεση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε έναν βασικό μοχλό με τον οποίο οι σφηκοφωλιές της κρατικής μαφίας και των κοτζαμπάσικων ελίτ λαδώνουν τον μηχανισμό εξουσίας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της αναρχικής ομάδας του Ρουβίκωνα

«Οι μαζικές σφαγές κοπαδιών στην ελληνική ύπαιθρο και ο οικονομικός πνιγμός των φτωχών, λαϊκών στρωμάτων της αγροτιάς αποσκοπούν τόσο στη συγκάλυψη της ληστείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και στην εξυπηρέτηση του μεγάλου αγροδιατροφικού κεφαλαίου και των οικονομικών προϋπολογισμών της ΕΕ. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε πολλά. Αποκάλυψε αγρότες και κοπάδια φαντάσματα, αποκάλυψε την τεράστια κλοπή των αγροτικών επιδοτήσεων από ένα οργανωμένο κύκλωμα μαφιόζων, που είτε δήλωναν ανύπαρκτα κοπάδια είτε δήλωναν παραπάνω από όσα έχουν. Αποκάλυψε κυρίως έναν βασικό μοχλό με τον οποίο οι σφηκοφωλιές της κρατικής μαφίας και των κοτζαμπάσικων ελίτ λαδώνουν τον μηχανισμό εξουσίας τους και βγάζουν φράγκα στις πλάτες μας.

Όσοι και όσες έχουν εικόνα των συνθηκών διαβίωσης των αγροκτηνοτρόφων της υπαίθρου τα τελευταία χρόνια, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποιες είναι εκείνες οι αιτίες και οι πολιτικές που τους έχουν οδηγήσει στην εξαθλίωση και τώρα τους βγάζουν στους δρόμους, γιατί πολύ απλά έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, με τη ζωή των μικρών και μεσαίων αγροτών ειδικότερα να καθίσταται αβίωτη. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, του οποίου τα ταμεία λήστεψε μια μαφία κομματαρχών και ντόπιων κοτζαμπάσηδων της ‘’αστικής τάξης’’ των αγροτών και του επιχειρηματικού κεφαλαίου, ανέδειξε μία όψη μονάχα ενός μεγαλύτερου ζητήματος. Της προσπάθειας δηλαδή αφανισμού της βάσης της αγροτιάς, όλων εκείνων των μικρών και μεσαίων αγροτών που δεν ζουν από τις αποζημιώσεις, αλλά αποτελούν για αυτούς μια σημαντική ενίσχυση και όρο επιβίωσης, όταν από την πανδημία και μετά, και με πρόσχημα τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα κόστη παραγωγής έχουν φτάσει ταβάνι, καιρικά φαινόμενα όπως οι πλημμύρες στη Θεσσαλία έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές, συνεταιρισμοί και σχέσεις παραγωγής καταστρέφονται, ενώ τα μέσα παραγωγής και οι διανομές ιδωτικοποιούνται πλήρως και το μεγάλο αγροδιατροφικό κεφάλαιο κάνει πλιάτσικο σε ολόκληρη την ύπαιθρο και κρατάει όλα τα πόστα.

Να το πούμε απλά. Χιλιάδες στάνες και ζώα αυτήν τη στιγμή, με τους ελέγχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κλοπές των επιδοτήσεων να έχουν ξεκινήσει, αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία. Έτσι, λοιπόν, στους ομαδικούς τάφους των κοπαδιών στην ύπαιθρο αφενός μπαζώνονται τα στοιχεία της ληστείας, αφετέρου επιχειρείται η μαζική καρατόμηση του μεγαλύτερου ποσοστού της ντόπιας και ανεξάρτητης παραγωγικής βάσης της αγροτιάς. Μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά, και γίνεται εύκολα τώρα και στη ζούλα το τελικό ξεκαθάρισμα με τα φτωχά, λαϊκά στρώματα αγροτών και κτηνοτρόφων, που εδώ και 10-15 χρόνια κράτος και κεφάλαιο τους ρημάζουν.

Η ΕΕ προφανώς γνώριζε όλα αυτά τα χρόνια για τις μαύρες διαδρομές των επιδοτήσεων και το μέγεθος της ληστείας, και απλά έκανε τα στραβά μάτια. Ωστόσο, τώρα που ετοιμάζεται πολεμικά και ρίχνει δισεκατομμύρια στους πολεμικούς εξοπλισμούς δεν μπορεί να συνεχίζει να σιγοντάρει τέτοιου τύπου πελατειακά δίκτυα, που στις παρυφές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής διαμορφώνουν συνθήκες εξουσίας στις χώρες τους. Πολύ απλά, η ΕΕ έχει ανάγκη από λεφτά για την πολεμική βιομηχανία της και από κάπου πρέπει να τα βρει, με όλους εμάς να πληρώνουμε τα πρόστιμα από τις φοροεπιδρομές που θα ακολουθήσουν. Σκεφτείτε μονάχα ένα εξωφρενικό σενάριο: Αν στη θέση των αγροτών βρισκόταν το τραπεζικό σύστημα, πόσα λεφτόδεντρα θα ανακάλυπτε ξανά η ΕΕ για να διασώσει τις τράπεζες;

Από αυτό το φαγοπότι ασφαλώς και δεν θα μπορούσαν να λείπουν και ντόπια ‘’δικά μας’’ παιδιά από τη Θεσσαλία, και πιο συγκεκριμένα από τη Λάρισα. Ανάμεσα σε αυτούς ο γαλάζιος Γιάννης Κουρδής, στενός φίλος του υπουργού και βουλευτή της κυβέρνησης Λευτέρη Αυγενάκη, και μακρύ χέρι του στους διαδρόμους της δημόσιας διοίκησης μαζί με τον Λευτέρη Ζερβό. Χαρακτηριστικά, όποτε άλλαζε ο Αυγενάκης χαρτοφυλάκιο, φύτευε και σε μια άλλη θέση τον Κουρδή, είτε ως πρόεδρο του Αθλητικού Κέντρου Λάρισας όταν ο Αυγενάκης ήταν υπουργός αθλητισμού, είτε ως αντιπρόεδρο στον ΟΠΕΚΕΠΕ όταν ο Αυγενάκης ήταν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, και είναι ενδεικτικό της διάρθρωσης της μεγάλης μπίζνας των επιδοτήσεων, το δίδυμο του Ηλία Καλφούντζου και του Δημήτρη Ντογκούλη, που στα χαρτιά δηλώνουν γεωπόνοι, αλλά στην πράξη είναι επαγγελματίες κομπιναδόροι της ΝΔ. Ο Καλφούντζος και ο Ντογκούλης είναι ιδιοκτήτες Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στη Λάρισα. Τα ΚΥΔ στην ουσία είναι ο προθάλαμος από τον οποίο περνάει κανείς για να του εγκριθεί επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα δύο αυτά στελέχη της ΝΔ με τη σειρά τους μαγείρευαν τις δηλώσεις των ‘’ημετέρων’’ τους με το αζημίωτο, μετατρέποντας τα ΚΥΔ σε Κέντρα Υποδοχής Λαμογιάς. Ο Καλφούντζος μάλιστα ήταν εκείνος που μαζί με τη γυναίκα του δήλωναν ανύπαρκτα βοσκοτόπια στις τιμημένες βουνοκορφές του Γράμμου, εκεί όπου πριν από 80 χρόνια οι εθνικόφρονες, πατριδοκάπηλοι πρόγονοι του «μπαρουτοκαπνισμένου αγρότη» Χρήστου Μαγειρία εξασφάλισαν το ανοιχτό λαχείο στη λεηλασία και τον σφετερισμό του δημόσιου πλούτου, για να ξεπλένει τώρα αυτός τα κλεμμένα από τις επιδοτήσεις.

Λοιπόν, η αλήθεια είναι απλή: η κυβέρνηση δεν θέλει να λύσει το πρόβλημα. Προτιμά να αφήνει τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες να βουλιάζουν, άρρωστα ζώα και μη να οδηγούνται σε ομαδικούς τάφους, εισοδήματα και ζωές να καταστρέφονται, αρκεί να μη θιχτούν τα συμφέροντα των λίγων.

Εμείς δεν θα σωπάσουμε. Δεν δεχόμαστε κανένας από τη βάση της αγροτιάς να γίνεται το εξιλαστήριο θύμα κάθε φορά που το κράτος αποτυγχάνει να ικανοποιήσει ‘’στόχους’’ και συμφέροντα. Κάθε φορά που Φραπέδες και Χασάπηδες, κλίκες πολιτικών και οικονομικών ελίτ και ντόπιων κοτζαμπάσηδων πέφτουν με τα μούτρα στο μέλι των επιδοτήσεων, και οι τίμιοι αγρότες πληρώνουν μετά τα σπασμένα, επειδή δεν δέχτηκαν να γίνουν κομμάτι του εκλογικού στρατού της κυβερνητικής μαφίας και να κλέψουν δημόσιο χρήμα.

Δεν θα γίνουμε οι φτωχοί συγγενείς που μας φορτώνουν κατά πώς τους βολεύει τις ρεμούλες τους. Δεν θα αφήσουμε να μας ξεφτιλίζουν και να μας εξαφανίζουν για τα κέρδη τους.

Η συμβολική μας επίθεση στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λάρισα είναι ένα μήνυμα σε κάθε τσάτσο της κυβέρνησης και σε κάθε κυβερνητική κοπριά που κρύβονται πίσω από τους πορσελάνινους νόμους τους και βάζουν τον λαό στον γύψο, πως παρά την καταστολή και τις εγκληματικές επιθέσεις των ένστολων μπράβων του κράτους, αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να βρίσκονται στους δρόμους, ο αγώνας για ζωή και επιβίωση δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα.

Καλούμε σε μαζική ενίσχυση και στήριξη των μλόκων της αγροτιάς.

ΚΟΠΑΔΙΑ ΣΦΑΓΜΕΝΑ ΧΩΡΙΑ ΕΡΗΜΩΜΕΝΑ Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΜΑΦΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΜΑΦΙΟΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΛΙΓΑΡΧΩΝ

ΝΙΚΗ ΣΤΑ ΜΠΛΟΚΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ρουβίκωνας»