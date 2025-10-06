Βαρύ πένθος στη Λάρισα για τον θάνατο του παπα-Λάμπρου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα, Δευτέρα 6/10, και θα κηδευτεί αύριο, Τρίτη.

Ο ιερέας, που είχε βιώσει αλλεπάλληλες τραγωδίες, λύγισε τελικά υπό το βάρος του ανείπωτου πόνου.

Μόλις πριν από λίγους μήνες είχε συγκλονιστεί από τη δολοφονία της κόρης του, 52 ετών, από τον ίδιο της τον γιο – τον εγγονό του – το βράδυ της 12ης Μαΐου 2025. Ήταν ένα γεγονός που σημάδεψε ανεπανόρθωτα τη ζωή του.

Η μοίρα, ωστόσο, του είχε ήδη στερήσει και τη μεγαλύτερη κόρη του, η οποία είχε φύγει από τη ζωή, τρία χρόνια νωρίτερα, επίσης σε ηλικία 52 ετών, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Από τότε, ο παπα-Λάμπρος είχε αναλάβει να μεγαλώσει τα δύο ορφανά εγγόνια της, αφιερώνοντας τη ζωή του στη φροντίδα τους.

Οι αποκαλύψεις του παπα-Λάμπρου στην εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου

Ο παπά-Λάμπρος είχε γίνει γνωστός στο πανελλήνιο από την αποκάλυψη που είχε κάνει ο ίδιος στην εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου «Κίτρινος Τύπος», για ένα σοβαρό οικονομικό σκάνδαλο στο προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής Τεμπών.

Ήταν Νοέμβριος του 1997, όταν ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος έκανε γνωστό μέσω της εκπομπής του «Κίτρινος Τύπος», ένα απίστευτο και μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο, εντός της εκκλησίας.

Τις αποκαλύψεις είχε κάνει ο ίδιος ο παπά-Λάμπρος μετά από υπόνοιες που είχε, για την κατάληξη των χρημάτων των πιστών που άφηναν στο παγκάρι του προσκυνήματος, είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα στον ναό, όπου και είχε καταγράψει την κλοπή των χρημάτων από τα τότε μέλη της αρμόδιας επιτροπής του προσκυνήματος, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο, καθώς αφορούσε στην αποκάλυψη ενός από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία της ελληνικής εκκλησίας.

Στα πλάνα που είχαν δει το «φως» της δημοσιότητας απεικονίζονταν μέλη της επιτροπής να αφαιρούν σε σχεδόν καθημερινή βάση χρήματα από το παγκάρι του προσκυνήματος, τα οποία σύμφωνα με τους τότε υπολογισμούς ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των 45 εκατομμυρίων δραχμών.

Τα μέλη της επιτροπής που υπεξαιρούσαν τα χρήματα ήταν ένας υπάλληλος του ΟΣΕ, ένας απόστρατος αξιωματικός του στρατού και δύο ιερείς.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της χώρας στην περιοχή της Θεσσαλίας και η υπόθεση είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις μετά τις αποκαλύψεις του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, με τα δικαστικά απότοκα να φτάνουν μέχρι και το 2007.

Δείτε το απόσπασμα από την εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου «Κίτρινος Τύπος» με τις καταγγελίες του παπά-Λάμπρου που είχε προβληθεί στις 20 Ιουνίου του 1999:

Το προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής είναι ένα εμβληματικό προσκύνημα, όπου η παράδοση θέλει κάθε πιστό οδηγό που διέρχεται την κοιλάδα των Τεμπών να κάνει μία στάση για να φωτογραφηθεί στην κρεμαστή γέφυρα και κυρίως για να προσκυνήσει στο ναό και στο θαυματουργό αγίασμά της, το οποίο χτίστηκε το 1910 από τον ΟΣΕ με τη χρηματοδότηση των σιδηροδρομικών υπαλλήλων.