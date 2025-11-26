Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος καταγράφεται το πρωί της Τετάρτης σε περιοχές της πόλης της Λάρισας.

Μεταξύ αυτών είναι τμήματα του κέντρου της πόλης (συνοικία Αγίου Αθανασίου), όπως και περιφερειακές συνοικίες.

Το μεγάλο μπλακ άουτ φέρεται να προκάλεσε βλάβη στον υποσταθμό της Φιλιππούπολης λίγο πριν τις 7:00 το πρωί.

Εξαιτίας της ώρας που σημειώθηκε η διακοπή, προέκυψε σημαντικός αριθμός εγκλωβισμών πολιτών σε ασανσέρ.

Η παραπάνω κατάσταση σήμανε κινητοποίηση στην Πυροσβεστική, η οποία σπεύδει για τους απεγκλωβισμούς.