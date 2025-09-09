Δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία τους στον ανακριτή, έπειτα από τη σύλληψή τους την περασμένη Πέμπτη, με την κατηγορία της μαστροπείας.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, φέρονται να κρατούσαν παρά τη θέληση της μια 21χρονη Κολομβιανή γυναίκα σε διαμέρισμα στη Λάρισα, υποχρεώνοντάς την σε ερωτικές συνευρέσεις με πελάτες.

Η ίδια είχε ζητήσει να σταματήσει, ωστόσο η επιθυμία της αγνοήθηκε.

Οι κατηγορούμενες, μία 43χρονη από την Αλβανία και μια 35χρονη ομοεθνής του θύματος, αρνήθηκαν τις κατηγορίες και ισχυρίστηκαν ότι δεν τις βαραίνουν ευθύνες για τις πράξεις αυτές.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία στην αστυνομία, μέσω της οποίας αποκαλύφθηκε πως το διαμέρισμα είχε μισθωθεί για την εκμετάλλευση της 21χρονης, με την 43χρονη να ζητάει 25 ευρώ ανά συνεύρεση.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η νεαρή γυναίκα είχε έρθει στην Ελλάδα, με την υπόσχεση ότι θα κέρδιζε πολλά χρήματα, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, όταν ζήτησε να φύγει, οι κατηγορούμενες επικαλέστηκαν οικονομική οφειλή και την απείλησαν με συνέπειες.