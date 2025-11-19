Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Τις πύλες του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας πέρασαν χθες (18/11) δύο νεαροί περίπου είκοσι ετών, με την κατηγορία της κλοπής ηλεκτρικού πατινιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του larissanet.gr, οι δικαστικοί λειτουργοί όμως, βλέποντας ειλικρινή μεταμέλεια από την πλευρά τους, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ιδιοκτήτρια του πατινιού, δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε την ποινική τους δίωξη, τους απάλλαξαν από κάθε κατηγορία και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Έτσι οι δύο νεαροί είχαν μια δεύτερη ευκαιρία από την δικαιοσύνη, με την πρόεδρο να τους προειδοποιεί, πως την επόμενη φορά που θα μπλέξουν με το νόμο, η κατάληξη ενδέχεται να είναι διαφορετική.

«Ελπίζω να μην σας ξαναδούμε» είπε η πρόεδρος και οι νεαροί αποχώρησαν με λευκό ποινικό μητρώο από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, μαζί με τους γονείς τους που βρίσκονταν στο ακροατήριο και παρακολουθούσαν με αγωνία την όλη διαδικασία και την εξέλιξη της υπόθεσης.