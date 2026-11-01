Κινηματογραφικές στιγμές εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής 1 Οκτωβρίου σε γνωστή επιχείρηση επί του δρόμου Λάρισας – Αμπελώνα, όταν τετραμελής ομάδα ενόπλων πραγματοποίησε οργανωμένη εισβολή με στόχο μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών.

Η επιχείρηση των κακοποιών εξελίχθηκε σε εφιάλτη για το προσωπικό ασφαλείας, προκαλώντας άμεση και ευρείας κλίμακας κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Πυρά κατά φύλακα και όμηροι στο κτίριο

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα, όταν εργαζόμενος της ιδιωτικής ασφάλειας αντιλήφθηκε την παρουσία των ενόπλων στον χώρο και ειδοποίησε την Άμεση Δράση. Οι δράστες αντέδρασαν ανοίγοντας πυρ εναντίον του οχήματος στο οποίο βρισκόταν, χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσουν.

Την ίδια ώρα, δύο ακόμη συνάδελφοί του κρατούνταν υπό την απειλή όπλων στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων, λειτουργώντας ως ασπίδα προστασίας για τα σχέδια της συμμορίας.

Το λάθος με το ΑΤΜ αποκλειστικών καταθέσεων

Βασικός σκοπός των τεσσάρων κακοποιών ήταν η αφαίρεση του ΑΤΜ που εξυπηρετούσε την επιχείρηση. Ωστόσο, ο σχεδιασμός τους αποδείχθηκε εξ αρχής ελαττωματικός, καθώς αγνοούσαν ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα λειτουργούσε αποκλειστικά για καταθέσεις μετρητών.

Η έγκαιρη αντίδραση της φρουράς, σε συνδυασμό με την άμεση ανταπόκριση των περιπολικών, ανέτρεψε τα πλάνα των ενόπλων, οι οποίοι τράπηκαν σε φυγή με άδεια χέρια, εγκαταλείποντας τους δύο ομήρους σώους.

Άγρια καταδίωξη και καμένο όχημα στο Δαμάσι

Η διαφυγή των δραστών σήμανε συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ., με ισχυρές δυνάμεις να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό. Λίγη ώρα αργότερα, το όχημα διαφυγής, ένα Peugeot 3008, εντοπίστηκε στην περιοχή του Δαμασίου παραδομένο στις φλόγες.

Οι κακοποιοί το είχαν πυρπολήσει σκόπιμα για να εξαφανίσουν ίχνη DNA και δακτυλικά αποτυπώματα, ενώ από τον επιτόπιο έλεγχο προέκυψε ότι έφερε πλαστές πινακίδες που αντιστοιχούσαν σε άλλο αυτοκίνητο.

Οι έρευνες της Ασφάλειας για την ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.