Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον οικισμό που μένουν οι Βιλανάκηδες από το πρωί της Πέμπτης 4/6 στη Λάρισα, με ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας να πραγματοποιούν έρευνες σε σπίτια της περιοχής.

Η επιχείρηση διεξάγεται υπό τον συντονισμό της ΔΑΟΕ και του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για υποθέσεις που σχετίζονται με εκβιάσεις και απάτες, οι οποίες φέρονται να έχουν οργανωμένα χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει σημειωθεί μία σύλληψη, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν και όπλο κατά τη διάρκεια των ερευνών στον οικισμό. Η επιχείρηση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Η εξέλιξη της επιχείρησης της ΕΛΑΣ στη Λάρισα

Οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους σε κατοικίες και σημεία του οικισμού, αναζητώντας επιπλέον στοιχεία και πιθανά εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα που προκύπτουν από την παρουσία τους στο σημείο, καθώς δεν αποκλείεται να υπάρξουν και νέες εξελίξεις μέσα στις επόμενες ώρες.

Ποιοι είναι οι Βιλανάκηδες

Η οικογένεια Βιλανάκη φέρεται για χρόνια να δραστηριοποιούνταν στο περιθώριο του νόμου χωρίς να έχει απασχολήσει εκτεταμένα τις Αρχές, ωστόσο πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ, σε μια υπόθεση με σημαντικό εύρος και πολλαπλές προεκτάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, μέλη της οικογένειας κατηγορούνται για εμπλοκή σε απάτες και εκβιασμούς, με τη δράση τους να χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενη μεθοδολογία και οργανωμένα χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα δίνεται στην εικόνα που φέρονται να παρουσίαζαν προς τα έξω σε σχέση με τον τρόπο ζωής τους. Ενώ εμφανίζονταν ως άτομα με περιορισμένους οικονομικούς πόρους, ακόμη και ως «σκηνίτες», οι αστυνομικές έρευνες καταγράφουν ενδείξεις για εντελώς διαφορετική καθημερινότητα.

Πολυτελείς κατοικίες με υψηλές προδιαγραφές διαβίωσης, εγκαταστάσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις παραπέμπουν σε ελικοδρόμια, καθώς και ακριβά οχήματα όπως Porsche και Ferrari, συνθέτουν – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – μια εικόνα που δεν αντιστοιχεί στα δηλωμένα εισοδήματα.

Παράλληλα, αναφορές κάνουν λόγο για συχνή παρουσία σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, σε VIP τραπέζια, στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω το προφίλ πολυτελούς διαβίωσης.

Σε επίπεδο δραστηριότητας, οι Βιλανάκηδες φέρονται να είχαν αναπτύξει επιρροή και εντός οικισμών Ρομά, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναλάμβαναν ρόλο άτυπων «διαιτητών» σε διαφορές μεταξύ οικογενειών, αποκομίζοντας σημαντικά χρηματικά ποσά.

Η συγκεκριμένη επιρροή, όπως περιγράφεται από αστυνομικές πηγές, δεν περιοριζόταν σε μεμονωμένα περιστατικά, αλλά φέρεται να εκτεινόταν και σε εσωτερικές αντιπαραθέσεις, όπου παρενέβαιναν προκειμένου να επιβάλουν «λύσεις», δημιουργώντας ένα άτυπο δίκτυο επιρροής και εξουσίας μέσα στις κοινότητες.

Η «διπλή εικόνα» και οι αναφορές για πολυτελή ζωή

Ένα από τα σημεία που εξετάζουν οι Αρχές αφορά την εικόνα που φέρονται να παρουσίαζαν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα σε σχέση με την πραγματική τους καθημερινότητα.

Ενώ εμφανίζονταν ως άτομα με περιορισμένα οικονομικά μέσα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν καταγραφεί ενδείξεις για πολυτελή τρόπο ζωής, με κατοικίες υψηλών προδιαγραφών και ακριβά οχήματα όπως Porsche και Ferrari.

Παράλληλα, αναφορές κάνουν λόγο για συχνή παρουσία σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω το πλαίσιο της έρευνας.

Καταγγελίες, νέες υποθέσεις και συνέχιση της έρευνας

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται να έχει παίξει η δημοσιοποίηση στοιχείων και φωτογραφιών, καθώς έχουν προκύψει νέες καταγγελίες που εξετάζονται από τις Αρχές.

Στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ βρίσκονται ήδη προς διερεύνηση υποθέσεις που ενδέχεται να συνδέονται με το ίδιο πλαίσιο δράσης, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω διεύρυνσης της έρευνας.

Ο γάμος που είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα

Στο παρελθόν, ιδιαίτερη δημοσιότητα είχε λάβει και η προσωπική ζωή του Μάρκου Βιλανάκη, ο οποίος περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες.

Είχε απασχολήσει τα media λόγω της σχέσης του με την πρώην Σταρ Ελλάς Διονυσία Κουκίου, με το ζευγάρι να βρίσκεται τότε στο επίκεντρο lifestyle ρεπορτάζ και τηλεοπτικών εκπομπών.