Τολμηροί, με φαντασία αλλά και με πολύ θράσος ληστές έπσασαν τη τζαμαρία κοσμηματοπωλείου στη Λάρισα και αφού κατέβασαν το ρολό εισέβαλαν στο κατάστημα και υφάρπαξαν κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Στον πεζόδρομο της οδού Παπακυριαζή, λίγα μέτρα μακριά από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, οι διαρρήκτες μετά στις 4.00 τα ξημερώματα έδεσαν με ιμάντα το ρολό και αφού το τράβηξαν, έσπασαν τη τζαμαρία και μπήκαν στο εσωτερικό του κοσμηματοπωλείου.

Μόλις έγινε αντιληπτή η διάρρηξη εξαπολύθηκε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, όμως μέχρι στιγμής παραμένουν ασύλληπτοι.