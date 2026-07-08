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Πυρκαγιά ξέσπασε την Τετάρτη (08/07) σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμυλο Λάρισας.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Στην προσπάθεια συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμυλο Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 8, 2026