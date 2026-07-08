Πυρκαγιά ξέσπασε την Τετάρτη (08/07) σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμυλο Λάρισας .

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην προσπάθεια συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.