Στις φλόγες τυλίχθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής το γνωστό κατάστημα εστίασης «Νταλάκας» στην πλατεία Νεάπολης, στην πόλη της Λάρισας.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, η φωτιά ξεκίνησε από τον χώρο της ψησταριάς και επεκτάθηκε γρήγορα στο εσωτερικό του καταστήματος, ενώ εργαζόμενοι και θαμώνες κατάφεραν να βγουν σώοι και χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός παρά την μεγάλη αναστάτωση πυο προκλήθηκε.

Στο Σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με τρία υδροφόρα οχήματα και πλήθος πυροσβεστών, οι οποίοι κατάφεραν να τη σβήσουν σε σύντομο χρόνο. Ωστόσο το εσωτερικό της ταβέρνας έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Δυνάμεις της αστυνομίας έχουν διακόψει την κυκλοφορία μπροστά από το κατάστημα για λόγους ασφαλείας.