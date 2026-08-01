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Φωτιά ξεσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων, στο νομό Λάρισας.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων #Λάρισα.

Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα και 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 31 πυροσβέστες με 9 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, καθώς και 3 αεροσκάφη με 1 ελικόπτερο.

Πολύτιμη είναι και η συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου Φαρσάλων.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρισκόταν σήμερα στο «κίτρινο» (Κατηγορία Κινδύνου 3), βάσει του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης της Πολιτικής Προστασίας.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Λάρισας.