Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Φωτιά ξεσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων, στο νομό Λάρισας.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων #Λάρισα.
Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα και 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου #ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026
Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 31 πυροσβέστες με 9 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, καθώς και 3 αεροσκάφη με 1 ελικόπτερο.
Πολύτιμη είναι και η συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου Φαρσάλων.
Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρισκόταν σήμερα στο «κίτρινο» (Κατηγορία Κινδύνου 3), βάσει του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης της Πολιτικής Προστασίας.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Λάρισας.