Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Φωτιά ξεσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων, στο νομό Λάρισας.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 31 πυροσβέστες με 9 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, καθώς και 3 αεροσκάφη με 1 ελικόπτερο.

Πολύτιμη είναι και η συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου Φαρσάλων.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρισκόταν σήμερα στο «κίτρινο» (Κατηγορία Κινδύνου 3), βάσει του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης της Πολιτικής Προστασίας.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Λάρισας.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Λάρισα #Φάρσαλα #Φωτιά