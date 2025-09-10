Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι (10/9), σε χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Πολυδάμειο Λάρισας.

Στο σημείο, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

 


Στην επιχείρηση συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

