Ένα ιδιαίτερα σοκαριστικό και συνάμα θλιβερό περιστατικό σημειώθηκε στη Λάρισα, και συγκεκριμένα στην οδό 28ης Οκτωβρίου, όπου οι Αρχές εντόπισαν νεκρή μία 60χρονη γυναίκα σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα είχε φύγει από τη ζωή αρκετό καιρό πριν. Στο σημείο δεν μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς η σορός μεταφέρθηκε από όχημα γραφείου τελετών.

Η υπόθεση προκαλεί έντονη συγκίνηση, καθώς αναδεικνύει τις δύσκολες συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίζουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν μόνοι. Όπως ανέφερε αποκλειστικά στο onlarissa.gr η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας, υπάρχουν ενδείξεις ότι η άτυχη γυναίκα παρέμενε νεκρή για τουλάχιστον ενάμιση χρόνο.

Η 60χρονη ήταν η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας και, σύμφωνα με μαρτυρία, «είχε να πληρώσει κοινόχρηστα από τον Οκτώβριο του 2024». Όπως περιγράφεται, επρόκειτο για μία μοναχική, ευγενική και συνεπή γυναίκα, ωστόσο φαίνεται πως κανείς από το οικογενειακό της περιβάλλον δεν αναζήτησε τα ίχνη της όλο αυτό το διάστημα.

Η γυναίκα είχε μία αδελφή, η οποία κατοικεί στη Θεσσαλονίκη και ενημερώθηκε για τον θάνατό της.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη προανακριτική έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου, καθώς και το πότε ακριβώς επήλθε. Περισσότερα στοιχεία αναμένεται να γίνουν γνωστά το επόμενο διάστημα.