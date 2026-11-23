Απαντήσεις σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν ολοκληρώθηκε η διακομιδή ενός 60χρονου σε νοσοκομείο της Λάρισας δίνει το ΕΚΑΒ, στον απόηχο καταγγελίας που είδε το φως της δημοσιότητας. Η υπηρεσία παραθέτει το χρονικό των τηλεφωνικών κλήσεων και την εικόνα που αντιμετώπισε το πλήρωμα του ασθενοφόρου επί τόπου.

Το χρονικό των τηλεφωνικών κλήσεων

Βάσει των επίσημων καταγραφών του Συντονιστικού Κέντρου του Παραρτήματος Λάρισας, στις 20 Νοεμβρίου είχαν προηγηθεί δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες από συγγενή του 60χρονου. Ο καλών ζητούσε πληροφορίες για τη δυνατότητα μεταφοράς του ασθενούς, αναφέροντας πως ο 60χρονος αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα, αρνούνταν να σιτιστεί και δεν δεχόταν να μεταβεί σε νοσοκομείο.

Κατά τις επικοινωνίες αυτές, δόθηκε η οδηγία στον συγγενή να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας και έπειτα να καλέσει ξανά.

Μία τρίτη κλήση καταγράφηκε στις 14:07 της ίδιας ημέρας. Σε αυτήν αναφέρθηκε ότι ο 60χρονος βρισκόταν σε ληθαργική κατάσταση, ενώ ο συγγενής γνωστοποίησε πως είχε ήδη εκκινήσει τη διαδικασία για την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταφορά του.

Η εικόνα στο σημείο και η άρνηση διακομιδής

Όταν το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφτασε στον χώρο, διαπίστωσε μια διαφορετική κλινική εικόνα από εκείνη που είχε περιγραφεί τηλεφωνικά. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Οργανισμού, ο ασθενής δεν ήταν ληθαργικός, αρνήθηκε τον έλεγχο των ζωτικών του σημείων και δήλωσε ρητά πως δεν επιθυμεί τη μεταφορά του σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Παράλληλα, οι διασώστες έκριναν ότι ο 60χρονος χρειαζόταν προηγούμενη φροντίδα ατομικής υγιεινής. Ενημέρωσαν σχετικά τον συγγενή, επικαλούμενοι τα ισχύοντα πρωτόκολλα υγιεινής και πρόληψης της διασποράς λοιμογόνων παραγόντων κατά τις διακομιδές.

Έπειτα από αυτή την ενημέρωση, ο συγγενής δήλωσε ότι δεν επιθυμεί τελικά τη μεταφορά του ασθενούς, γεγονός που οδήγησε στην επίσημη καταγραφή άρνησης διακομιδής.

Προκαταρκτική διερεύνηση από τη διοίκηση

Αν και το ΕΚΑΒ διευκρινίζει πως δεν έχει υποβληθεί μέχρι στιγμής επίσημη υπηρεσιακή καταγγελία για το συμβάν, ο πρόεδρος του Οργανισμού έδωσε εντολή στον διευθυντή του Παραρτήματος Λάρισας για τη διενέργεια προκαταρκτικής διερεύνησης.

Σκοπός της έρευνας είναι να εξεταστεί συνολικά η διαχείριση της υπόθεσης, να διασταυρωθούν όλα τα επιχειρησιακά δεδομένα και να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε το περιστατικό.