Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η έντονη κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα την Κυριακή (1/2/26), με τη Θεσσαλία να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Στα παράλια της Λάρισας η συνεχής βροχόπτωση και οι ισχυρότατοι άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα, η φουρτουνιασμένη θάλασσα να βγει στη στεριά, πλημμυρίζοντας δρόμους και χωράφια και δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις, ενώ οι Αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή.

Συνίσταται στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους εν δεν είναι απολύτως απαραίτητες και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.