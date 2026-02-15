Το απίστευτο συμβάν έγινε λίγο πριν τις 22.00 το βράδυ του Σαββάτου, στην κεντρική πλατεία της πόλης της Λαμίας. Αποτροπιασμό προκαλεί η εικόνα ενός ηλικιωμένου, ο οποίος αυνανίζεται μπροστά σε ανήλικες κοπέλες στην πλατεία Πάρκου στη Λαμία. Μια από αυτές που έτυχε να περνά από το σημείο, κατέγραψε με το κινητό της το περιστατικό, λίγο πριν τις 22.00 το βράδυ, όμως απαγορεύτηκε η αναδημοσίευσή του βίντεο.

Ο ηλικιωμένος αυνανιζόταν στο σημείο που βρίσκεται το σιντριβάνι και ενώ γύρω του περνούσαν δεκάδες άνθρωποι και αυτοκίνητα, καθώς λόγω Σαββατόβραδου, η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη! Ανάμεσά τους βέβαια και πάρα πολλά ανήλικα παιδιά, λόγω της ώρας.

Για μια στιγμή, ένα αυτοκίνητο του κορνάρει και σταματά, αλλά αμέσως μετά με περίσσιο θράσος, συνεχίζει την πράξη του. Μέχρι στιγμής, δεν έχει καταγγελθεί ή αναφερθεί κάτι στην αστυνομία.